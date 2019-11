Ja, geen extra beveiliging dus voor het toekomstig opvangcentrum in Beveren. Ook de politieke partijen in de gemeente vinden dat niet nodig. Groen gelooft dat er in Beveren genoeg draagvlak is voor zo'n centrum. Ondertussen distantieert Vlaams Belang zich van de brandstichting in Bilzen. Maar dat dit ook in Beveren kan gebeuren, valt niet uit te sluiten, zegt de partij. De affiches op de gevel van het voormalig belastingkantoor noemt Vlaams Belang gewoon een uiting van een mening, en dat moet kunnen, klinkt het.