Politiek Conner Rousseau laat niet in z'n kaarten kijken over socialisten in Aalst

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Of Conner Rousseau ook al vooruit is geraakt in Aalst, wil hij nog niet kwijt. U kent het verhaal. Zeven jaar geleden viel de socialistische familie in Aalst uit elkaar door een ruzie over bestuursdeelname. Sindsdien zijn er twee socialistische partijen in Aalst, sp.a uiteraard en Lijst A. Ze zitten allebei nu in de oppositie. De brokken zijn gedurende al die jaren nooit gelijmd geraakt, wie er ook probeerde. Iedereen heeft er zijn tanden op stuk gebeten. Maar nu gaat het gerucht de ronde dat de partijen zich allebei zouden verenigen onder de naam Vooruit.