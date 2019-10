Conner Rousseau krijgt met Bart Callaert concurrentie uit Buggenhout

Sint-Niklazenaar Conner Rousseau ligt in pole position om de nieuwe voorzitter van sp.a te worden. Dat vertelden we u vrijdag al in ons nieuws. Maar hij krijgt nu concurrentie uit eigen streek. Bart Callaert uit Buggenhout is namelijk de running mate van de Antwerpse kandidaat-voorzitter Christ’l Van der Paal. Callaert beseft dat hij weinig kans maakt. Maar hij wil vooral richting geven aan de koers die de partij in de toekomst zal varen. En dat is een pak linkser als het van hem afhangt.