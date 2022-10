Commotie rond marktkramenbeleid in Wichelen: "Kramen welkom, maar met oog voor onze handelaars"

Na jaren van gebakkelei en heel wat juridische procedures loopt er eindelijk Scheldewater in de Hedwigepolder. Over die zogenoemde "ontpoldering" is al sprake sinds 2005. Het terug onder water zetten van de Hedwigepolder maakt deel uit van een verdrag tussen Nederland en België over de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen. Het is een vorm van natuurcompensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde. De baggerwerken zijn nadelig voor de natuur, maar ze houden de haven bereikbaar voor grote schepen. Eerder deze week verdween het laatste obstakel voor de ontpoldering. Want toen wees de Raad van State in Nederland een eis af om het besluit over de ontpoldering terug te draaien. En dus vult het gebied tussen het Verdronken Land van Saeftinghe en Doel zich stilaan weer met water.