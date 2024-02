Coalitiepartner cd&v Haaltert wil zich aanmelden als 'benadeelde partij' in onderzoek naar burgemeester Baeyens (N-VA)

Vanochtend is een felle brand ontstaan in een woning in de Sonseindestraat in Velzeke. De brandweer van Zottegem is ter plaatse en bestrijdt de brand, die in alle hevigheid woedt. Zwarte rookpluimen zijn tot ver te zien. Er vielen geen gewonden. De bewoner van het huis kon zich tijdig in veiligheid brengen. Het huis dat naast de getroffen woning ligt, liep rook- en waterschade op. De Sonseindestraat werd volledig afgezet voor het verkeer.