Clown of bedplascoach, vijftiger uit Dendermonde pleegt zedenfeiten in beide hoedanigheden

Het parket van Oost-Vlaanderen is op zoek naar een inbreker die heeft toegeslagen in een viertal woningen in Haaltert. Bij een reeks inbraken in september werden voornamelijk geld en juwelen gestolen. Eén verdachte werd door een bewakingscamera gefilmd. Het gaat over een man met een lichte baardgroei en een snor. De speurders zijn op zoek naar de man. Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen via onderstaand e-mailadres of op het gratis nummer 0800/30 300.