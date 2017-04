Circulatieplan Gent treedt in werking

Een 67- jarige fietser uit Ninove is overleden nadat hij gisteren ten val was gekomen in de Preekherenstraat. Hij was in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij aan zijn verwondingen is overleden. Nog in Ninove is bij een verkeersongeval gisteravond rond half acht een autobestuurder zwaargewond geraakt. De man reed met zijn auto richting Denderwindeke, toen hij plots afweek van zijn rijvak en op een tegenligger botste. De twee inzittenden van de tegenligger kwamen er met de schrik vanaf, maar de andere automobilist moest door de brandweer zwaargewond uit zijn auto worden bevrijd. De Edingsesteenweg moest ook lange tijd worden afgesloten voor alle verkeer.