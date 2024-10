En net binnengelopen: ook in Herzele is er een coalitie. Open Vld en cd&v slaan net als in de vorige bestuursperiode de handen in elkaar. Benjamin Rogiers zal de burgemeester worden daar. Open Vld levert 3 schepenen, cd&v 2. En opvallend, dat zijn allemaal vrouwen. Met 17 op 25 zetels een comfortabele meerderheid. De definitieve lijnen van het beleid zullen zeer binnenkort uitgewerkt worden.