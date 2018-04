Centrumlijst-VLD uit Haaltert heeft dit weekend zijn lijsttrekker gekozen. Huidig gemeenteraadslid, en ex-schepen Peter De Smet gaat daar de lijst trekken. De tweede plaats wordt ingevuld door Nathalie Meganck. Ook zij zetelt in de gemeenteraad en was vroeger nog schepen. Ze zijn allebei zo'n 20 jaar politiek actief. Centrumlijst-VLD was in 2012 de grootste partij in Haaltert. De partij haalde bijna 28 procent van de stemmen binnen, maar belandde toch in de oppositie. De gemeente is tot de gemeenteraadsverkiezingen in oktober onbestuurbaar.