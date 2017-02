Politiek Christel Geerts: "Niet omdat het regent in Antwerpen en Gent, dat het druppelt in Sint-Niklaas"

embed

Het is niet omdat het regent in Gent en Antwerpen, dat het druppelt in Sint-Niklaas. Dat zegt sp.a-kopvrouw Christel Geerts op de politieke malaise in Gent. Geerts benadrukt dat er Sint-Niklaas geen sp.a-politici zijn die torenhoge bedragen opstrijken omdat ze bijvoorbeeld in de raden van bestuur van bedrijven zetelen. Ook bij kartelpartner Groen blijven ze geloven in een progressief kartel. In tegenstelling tot in Gent staat het kartel dan ook niet onder druk.