Het was een spannende dag vandaag voor de inwoners van Beveren en Kruibeke. Want in het naburige Zwijndrecht hebben ze vandaag een referendum gehouden over een mogelijke toekomst voor de drie gemeenten. Want de vraag die op tafel lag, zou wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor het Waasland. Zijn de inwoners van Zwijndrecht voor een fusie met Beveren en Kruibeke? Of zijn ze tegen? Tot vanmiddag mochten zo'n 16.000 mensen hun mening daarover geven. En zo'n 6.650 mensen hebben dat ook gedaan. En hun antwoord is duidelijk. 5262 mensen, goed voor zo'n 80 procent, zijn tegen een fusie. 1230 mensen stemden voor.