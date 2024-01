Chris De Vleeschauwer over afsluiten moordonderzoek naar zijn broer Peter: "Ik heb het altijd gezegd, de daders zijn rijkswachters"

Vijf weken na de feiten in Dendermonde bekent De Gelder ook nog een vierde moord, die op de 72-jarige Elza Van Raemdonck, in haar huis in Vrasene, enkele dagen voor het drama in Fabeltjesland. Vier jaar later, in 2013, wordt hij door het hof van assisen veroordeeld tot levenslange opsluiting. Maar op vraag van het gevangeniswezen zelf kwam er een nieuw psychiatrisch onderzoek. En toen werd De Gelder alsnog ontoerekeningsvatbaar verklaard. Twee jaar geleden werd hij geïnterneerd. Hij verblijft nu in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen, waar hij wordt geobserveerd en behandeld, zegt zijn advocaat Jaak Haentjens. De kans dat Kim De Gelder ooit nog vrijkomt, is klein.