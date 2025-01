Chauffeur die gevels in Wettere vernielde riskeert 18 maanden cel

De politierechter in Dendermonde heeft nog geen vonnis uitgesproken over de bestuurder die twee jaar geleden verschillende huizen beschadigde op de Brusselsesteenweg in Wetteren. De twintiger verloor bij het ongeval de controle over het stuur, waarschijnlijk tijdens het straatracen. Vier huizen werden beschadigd, waarvan twee onbewoonbaar werden verklaard. Enkele passagiers raakten daarbij ook zwaargewond. De bestuurder verscheen vandaag voor de politierechter. Die stelt nu eerst een psychiater aan, om te bepalen of de man nog rijgeschikt is of niet. Op 20 juni volgt dan de definitieve uitspraak. De man riskeert nog steeds 18 maanden cel, 4.000 euro boete en een rijverbod van 5 jaar. Mogelijk moet hij ook zijn rijexamens opnieuw afleggen.