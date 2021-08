Charlotte Penneman (16) uit Belsele droomt ervan atletiekhemel te bestormen

De Olympische Spelen zitten erop. Met onder meer drie gouden medailles was het één van de meest succesvolle edities voor ons land ooit. Terwijl veel atleten dus schitterden daar in Tokyo, timmeren er minstens evenveel momenteel nog aan hun weg naar succes. Eén van die talenten is Charlotte Penneman, uit Belsele. De 16-jarige afstandloopster behaalde vorige week haar eerste Europese overwinning bij de min-18 jarigen. En vorige maand liep ze al mee in een finale op het Europees Kampioenschap onder 20 jaar.