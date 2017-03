Nieuws Chalet brandt uit in Belsele, oorzaak nog onbekend

In Belsele in Sint-Niklaas is gisteravond een chalet in vlammen opgegaan. De brand ontstaat rond half zeven. En wanneer de brandweer toekomt is het weekendhuisje zo goed als helemaal verloren. Gelukkig is er op het moment van de brand niemand aanwezig. Naar de oorzaak van de brand is het nog gissen. Volgens de eigenaars kan het al niet liggen aan een kortsluiting. De chalet heeft geen elektriciteit en de noodgenerator is er gisteren ook niet. Of er kwaad opzet mee gemoeid is, dat wordt nog onderzocht.