Het gebied waar de Schelde doorloopt is vanaf nu een landschap van wereldniveau. Schelde Delta ontvangt het Unesco Global Geopark-keurmerk. Dat betekent dat Unesco het gebied rond de Scheldemonding uniek vindt. In een Geopark staat de duurzame ontwikkeling van het gebied centraal. En daarmee komt dus ook Schelde Delta in hetzelfde rijtje te staan als de kratermeren in Ijsland en de zwarte vulkaanstranden van Lanzarote. Ons Geopark is 5.500 km² groot en strekt zich uit over verschillende streken in Vlaanderen en Nederland. De provincie Oost-Vlaanderen werkte met vier andere provincies samen om deze erkenning in de wacht te slepen en is dan ook enorm trots met de titel.