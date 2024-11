Cellmade, zeg maar het label dat alle werk in de Belgische gevangenissen verzameld, bestaat 10 jaar. Bedrijven kunnen via cellmade werk geven aan gedetineerden. Vaak gaat het dingen verpakken of in mekaar steken. Zo leren de gevangenen werken aan hun integratie in de gevangenis en verdienen ze er ook iets aan. Wij konden spreken met gedetineerden en bedrijven over hun ervaringen met cellmade.