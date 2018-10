CD&V zal Buggenhout alleen gaan besturen

In Buggenhout is de knoop wel al doorgehakt. Daar zal de CD&V dan toch alleen besturen. Dat heeft de lokale partijtop gisteravond beslist. CD&V behaalde in Buggenhout een absolute meerderheid, met 13 van de 23 zetels. Toekomstig burgemeester Pierre Claeys wilde wel nog in coalitie gaan met een tweede partij, maar dat voorstel is nu van tafel geveegd. Pierre Claeys volgt Tom Van Herreweghe op, die stopt als burgemeester en ook de stekker uit zijn partij NCD trekt.