CD&V Sint-Niklaas: grondlasten aanpassen aan noden van straat of wijk

In Sint-Niklaas wil de CD&V de gemeentelijke tarieven voor grondlasten laten afhangen van de ligging of het gebruik van een pand. Hierdoor kunnen onrealistische en dus dure kadastrale inkomens uit het verleden worden gecorrigeerd. Door de grondlasten te laten dalen worden woningen in de stadskern betaalbaarder en wordt investeren in het kernwinkelgebied aantrekkelijker, zegt de CD&V. De oppositiepartij wil naar een eerlijker systeem van berekening van de onroerende voorheffing, beter gekend als de grondlasten op eigendom. De partij brengt het voorstel van verschillende tarieven voor grondlasten op de komende gemeenteraad van 21 juni.