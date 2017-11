In Kruibeke is oud-schepen en gemeenteraadslid Kamiel Van Mieghem overleden. Hij werd 82 jaar. Dat meldt het gemeentebestuur. Kamiel Van Mieghem zetelde 18 jaar in de gemeenteraad en was ook twee jaar schepen in de jaren '80. Van Mieghem zetelde voor de Volksunie, de N-VA en ook voor Vlaams Belang. In Kruibeke kennen ze de man ook als Kamiel De Schilder omdat hij ook kunstenaar was. De gemeente heeft een rouwregister geopend. Iemand die Van Mieghem goed gekend heeft is oud-burgemeester Antoine Denert.