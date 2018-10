N-VA, Groen en Open Vld besturen de komende zes jaar Sint-Niklaas. Voor het eerst in 18 jaar zitten er dus geen socialisten in het bestuur. "De uitersten maakten een sprong voorwaarts", zegt Dehandschutter, verwijzend naar PVDA en Vlaams Belang. "Als we daar rekening mee houden, is dit de meest verantwoorde coalitie." Meer vanavond, in het TV Oost Nieuws.