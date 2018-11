CD&V Dendermonde: twee nieuwe schepenen kunnen 2 jaar warmlopen

In het schepencollege van Dendermonde gebeurt er namelijk een bijzondere wissel. Twee huidige schepenen Dirk Abbeloos en Lien Verwaeren van CD&V leveren hun schepenambt in bij het begin van de volgende legislatuur, om het twee jaar later weer op te nemen. De eerste twee jaar zullen twee witte konijnen schepen zijn in Dendermonde. Het gaat om CD&V-gemeenteraadsleden Dieter Mannaert en Nele Cleemput. Ze krijgen die kans van de partij omdat ze een goede score haalden bij de gemeenteraadsverkiezingen. En omdat de twee afscheidnemende schepenen het op professioneel gebied de komende twee jaar druk zullen hebben. De wissel is redelijk opmerkelijk, want meestal wordt het op het einde van de legislatuur plaats gemaakt voor nieuwkomers. Maar in Dendermonde doen ze het dus andersom. Burgemeester Piet Buyse zal ook niet langer de voorzitter zijn van de gemeenteraad. Dat wordt eerst Dirk Abbeloos, en dan Dieter Mannaert.