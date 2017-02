CD&V: "Burgemeesters grote steden beter niet ook volksvertegenwoordiger"

De burgemeester van Lebbeke, François Saeys, zal voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 opnieuw de lijst trekken van zijn partij Open Vld. Hij heeft, zo zegt hij zelf, ook enorm veel 'goesting' in een vierde ambtstermijn als burgemeester. Saeys is al zestien jaar de burgervader van Lebbeke. Al veel te lang, volgens de oppositie, maar volgens Saeys zelf is zijn werk nog niet af.