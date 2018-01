De Open Vld van Temse draagt Wim Van Rossen voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober dit jaar. Hij is unaniem verkozen door het voltallige lokale bestuur. Van Rossen is 45 jaar, komt uit Steendorp, en is burgerlijk ingenieur. Op dit moment is hij fractieleider van de liberalen in de gemeenteraad. Open Vld heeft daar 3 zetels en zit in de oppositie. Van Rossen kwam in 2000 voor de eerste keer op bij de lokale verkiezingen en hij raakte meteen verkozen. Hij is ook al schepen geweest en voorzitter van de gemeenteraad. Van Rossen wil een mooie, veilige en gezonde gemeente waarvan het centrum gerenoveerd moet worden.