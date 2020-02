Unieke kleuren, een kostuum dat niet uit Maaseik maar uit Brussel komt en de namen van vader en grootvader in het kostuum. Dat zijn de opmerkelijkste punten van het kostuum van Prins Yvan, de Aalsterse Prins Carnaval van 2020. Zijn kostuum stelde hij gisteravond voor. Yvan is de derde generatie De Boitselier die de prinsentitel in de wacht sleept. De namen van zijn vader Jean-Paul en grootvader Fransky zitten dan ook in het kostuum. Evenzeer een knipoog naar de vrouwen die met naald en draad ook veel werk verzetten voor de carnavalsgroepen en hun kostuums. Maar vooral de unieke kleuren van roze, fuchsia en turqoise zijn kleuren die je nog niet veel prinsen hebt zien dragen. De keuze was volgens Yvan zeer snel gemaakt. De ontwerpster trok met Yvan naar Brussel bij Costhea, een huis dat ook gekend is voor veel toneelkostuums van De Munt.