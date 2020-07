In Sint-Niklaas is Ludovic Somers onverwacht overleden. Hij werd 72 en stierf aan de gevolgen van een coronabesmetting. Ludovic Somers is de vader van huidig schepen Ine Somers. Maar hij was ook zelf een bekend politicus. Hij zetelde voor Open Vld in de provincieraad, en hij was 12 jaar lang schepen in Sint-Niklaas. Buiten de politiek was hij jarenlang wiskundeleraar aan het Koninklijk Atheneum. Donderdag al wordt hij begraven.