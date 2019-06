Cannabisplantage in huis waar lijk lag in Bavegem

In het huis op de Wettersesteenweg in Bavegem, waar een week geleden een lijk werd ontdekt, is nu ook een grote cannabisplantage ontmanteld. Tien dagen geleden werd in het huis het levenloze lichaam van een man aangetroffen. Het was de bewoner die de hulpdiensten had verwittigd. In de buurt deed toen het gerucht de ronde dat er drugshandel mee gemoeid was. Vrijdag is er dan inderdaad een cannabisplantage ontmanteld. Het zou gaan om een zeshonderdtal planten. Eén wietplantje zou naar verluidt al goed zijn voor een paar duizend euro opbrengst per jaar. Over het verdere onderzoek geeft het parket nog geen commentaar.