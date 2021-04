Cannabiskwekers voor de rechtbank

Het was gisteravond een tijd lang onrustig in de gevangenis van Dendermonde. Gedetineerden waren er even in opstand gekomen omdat ze nog strengere coronamaatregelen vreesden. Zoals u weet is de gevangenis van Dendermonde in lockdown na een grote corona-uitbraak. Meer dan 70 gedetineerden zijn ondertussen besmet, en ook het aantal positieve personeelsleden neemt elke dag toe. De vakbonden willen nu dat het gevangenispersoneel ook prioritair gevaccineerd wordt.