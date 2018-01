Kris Van Der Coelden wordt de nieuwe OCMW-voorzitter en schepen van Financiën in Sint-Niklaas. Hij neemt die taken over van Mike Nachtegael. Vorige week raakte bekend dat Nachtegael academisch beheerder wordt van de universiteit van Gent. Het sp.a-bestuur schuift nu Van Der Coelden naar voren als vervanger, geen onbekende in de Sint-Niklase politiek. Hij was vroeger al schepen van Sociale Zaken en zetelde ook al in de OCMW-raad. Met deze wissel zal waarschijnlijk ook de lijst van sp.a voor de gemeenteraadsverkiezingen worden aangepast. Van Der Coelden is daarop nu lijstduwer.