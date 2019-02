De politie van Sint-Niklaas roept hondeneigenaars in Sinaai op om extra waakzaam te zijn tijdens wandelingen. Want gisteren is een hond gestorven door vergiftiging. De viervoeter werd ziek na het eten van vergiftigd voedsel dat langs een wandelpad was achtergelaten. De politie voert een onderzoek. De baasjes van de overleden hond zitten in zak en as.