In Sint-Niklaas heeft de provinciegouverneur het gemeenteraadsbesluit voor een studie over het sport- en recreatiepark Puyen­beke vernietigd. Volgens de CD&V oppositie is het besluit rond de opmaak van een ruimtelijk visie te snel door de gemeenteraad gejaagd, en is het bovendien niet wettig. De gouverneur geeft de oppositie nu gelijk. Het stadsbestuur geeft de fout ook toe, maar zegt ze deze maand nog recht te zetten. Het hele dossier zou hierdoor geen vertraging oplopen.