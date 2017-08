Geloof het of niet, maar Haaltert zal wellicht volgende week voor de vierde keer onbestuurbaar verklaard worden. De oppositiepartijen hebben laten weten dat ze de onbestuurbaarheid opnieuw gaan agenderen en stemmen. Dat laat Phaedra Van Keymolen, kopvrouw van de CD&V weten. Het blok CD&V, Open&Liberaal, Centrumlijst Vld en een onafhankelijk gemeenteraadslid gaan opnieuw alles blokkeren. De Raad van State was onlangs nog van oordeel dat Haaltert wel verder kan met de huidige bestuursploeg en er dat er geen nieuwe burgemeester en college moeten aangesteld worden. Maar in die uitspraak kunnen Van Keymolen en co zich dus niet in vinden. Op 4 augustus is er een extra gemeenteraad.