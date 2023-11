Nieuwe zoekactie in zaak van vermoorde advocate Claudia Van Der Stichelen

In de moordzaak op advocate Claudia Van Der Stichelen in Sint-Lievens-Houtem is er zopas een huiszoeking gehouden in Vlierzele. Dat gebeurde kort nadat door het parket bekend werd gemaakt dat er een verdachte is opgepakt. De man wordt ondervraagd. Na het verhoor zal beslist worden of de man voorgeleid zal worden bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, mogelijk voor moord op de advocate en poging tot moord op haar zoon. Na het verhoor van de man vond omstreeks 20 uur in Vlierzele, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem, een huiszoeking plaats in de woning van de verdachte. Een viertal rechercheurs van de gerechtelijke politie doorzocht de woning en het naastgelegen bijgebouw, vertellen onze collega's van Het Nieuwsblad. Omstreeks 21 uur was de huiszoeking voorbij. De rechercheurs van de gerechtelijke politie verzamelden verschillende zaken uit de woning en namen ze mee voor verder onderzoek.