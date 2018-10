Slecht nieuws voor de N-VA in Buggenhout, want een man die op de vijfde plaats staat op de lijst van de lokale afdeling is dit weekend door de politie betrapt op mogelijk bezit van verschillende gebruikershoeveelheden cocaïne. Dat bevestigt een betrouwbare bron aan de redactie van TV Oost. De 23-jarige man zou op de chirofuif in Opstal in het vizier van de politie gekomen zijn nadat hij verschillende keren de fuif bezocht, en nadien verliet, om dan weer terug te keren. Toen de man staande werd gehouden vond de politie een paar zakjes van het witte poeder. Dat zou op het dealen van cocaïne kunnen wijzen. De man werd meegenomen door de lokale politie en meteen verhoord. Van de feiten is pv opgemaakt, en nadien werd de man vrijgelaten. Wellicht volgt er later een dagvaarding. Op de website van de partij lezen we dat de man 23 jaar oud is, en van deelgemeente Opdorp is. Hij is ober in een plaatselijk restaurant en hij begint volgend jaar opnieuw te studeren als leerkracht lager onderwijs. De lijsttrekker van N-VA Buggenhout, Wim Mommaers, is op de hoogte van de feiten, maar zegt wel dat de cocaïne niet in de zakken van de jongeman is aangetroffen, maar in 'zijn omgeving'. Zo zouden er verschillende zakjes op de grond gevonden zijn in de buurt van de jongeman. Op die plaats stonden nog wel meer mensen, en ook enkelen van hen werden meegenomen voor verhoor. De N-VA in Buggenhout laat verder weten dat de man alle medewerking zal verlenen aan het onderzoek. De lijsttrekker spreekt van een 'dankbare periode' om deze zaken uit te vergroten in de pers en hoopt dat de man nadien vrijgepleit wordt van alle verdenkingen. De lijsttrekker onderneemt voorlopig dan ook geen actie tegen de jongeman. Meer in het TV Oost Nieuws van vanavond.