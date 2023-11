Burgemeester D'Haese merkte lichaam in Dender op: "Beklijvend beeld, identificatie moet uitwijzen of het om moordverdachte gaat"

Ter hoogte van Netwerk op de Josse Ringoirkaai in Aalst is deze ochtend rond 11 uur een lichaam uit de Dender gehaald. Dat is niet ver van waar vorige week gezocht werd naar de verdachte van de dubbele moord in Haaltert. Of het lichaam effectief de verdachte is, dat is nog niet geweten. De politie kwam met meerdere voertuigen ter plaatse en stelde een perimeter in. Het was burgemeester D’Haese die het lichaam had zien drijven.