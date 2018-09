Burgemeester Denderleeuw dient klacht in tegen gemeenteraadslid voor laster en eerroof

De gemeenteraadsverkiezingen komen stilaan dichterbij en dat voel je overal. Zeker in de steden en gemeenten waar het de voorbije 6 jaar erg onrustig was. Denderleeuw bijvoorbeeld. Voormalig schepen Erna Scheerlinck heeft een klacht aan haar been wegens laster en eerroof. Het is huidig burgemeester Jo Fonck die de klacht ingediend heeft. Scheerlinck zou als gemeenteraadslid van de huidige oppositie informatie uit een gerechtelijk onderzoek misbruikt hebben. Ruim 2 jaar geleden werd Jo Fonck buiten vervolging gesteld in een dossier rond mogelijke omkoping maar Scheerlinck blijft hem in het openbaar beschuldigen.