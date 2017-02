Het terugtrekken van Siegfried Bracke als lijsttrekker voor de N-VA in Gent, heeft een hele stoelendans in beweging gezet. Elke Sleurs gaat Bracke vervangen, en geeft daarom haar job als Staatssecretaris op. Sarah Smeyers uit Aalst wordt nu genoemd als één van de belangrijkste opvolgsters van Sleurs. Smeyers zetelt in de kamer en is bovendien ook OCMW-voorzitter in Aalst. Daardoor heeft ze best wel wat 'sociale troeven' in handen om Sleurs op te volgen. Sleurs is namelijk Staatssecretaris van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding. Dat Smeyers van Oost-Vlaanderen is, is ongetwijfeld ook een troef. De andere kandidaten die genoemd worden zijn Valerie Van Peel uit Antwerpen en Peter Dedecker uit Gent.