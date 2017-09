Politiek Burgemeester Berlare bevalt van derde kindje in verkiezingsjaar

Sterke vrouwen in de politiek. Met Katja Gabriëls heeft onze regio er één van formaat. Gabriëls is naast burgemeester van Berlare ook federaal parlementslid en moeder van twee zonen. En daar komt binnenkort nog een zoon of dochter bij. Want gisteren maakte ze bekend dat ze in verwachting is van haar derde kindje. De bevalling is voor volgend jaar. In volle campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, dus. Hoe ze dat zal klaarspelen, gingen we haar vanmiddag zelf vragen.