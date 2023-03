Buren van Herzeelse school gaan effecten van een schoolstraat meten met telramen

Lange files op de autowegen van Gent naar Antwerpen vanmorgen. Het verkeer liep op heel wat plaatsen vast door een combinatie van hevige regenval met een paar ongevallen. Onder meer op de E34 had een bestuurder de file te laat opgemerkt. Ter hoogte van Sint-Gillis-Waas reed hij in op zijn voorligger. Er vielen geen gewonden. De auto moest wel getakeld worden, waardoor de twee rijstroken in de richting van Antwerpen een tijdlang versperd waren. Het verkeer moest over de pechstrook langs het ongeval passeren, wat een file tot in Moerbeke tot gevolg had.