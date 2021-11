De twee verdachten die aangehouden zijn voor het zinloze geweld op een Manchester City-fan uit Ninove, blijven in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist. Het gaat om een 25-jarige man uit Aarschot en een 23-jarige man uit Wetteren. De feiten gebeurden vorige week dindagavond op de snelwegparking langs de E40 in Drongen. Volgens de eerste vaststellingen van het onderzoek zou de voetbalsjaal van het 63-jarige slachtoffer in de tankshop afgenomen zijn door een verdachte en stapte die ermee naar buiten. Daarna kwam het slachtoffer enkele andere verdachten tegen op de parking, en die werkten hem tegen de grond. Het slachtoffer is intussen buiten levensgevaar, maar hij heeft hersenschade opgelopen. In totaal pakte de politie 5 mannen op. Twee blijven er dus in de cel. De andere drie kregen strenge voorwaarden opgelegd.