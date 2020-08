Bubbel van Chiro Hadewijch in Serskamp niet besmet met coronavirus

De bubbel van de Chiro Hadewijch in Serskamp bij Wichelen die vroegtijdig het kamp in Vlaams-Brabant moest onderbreken, is niet besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de testresultaten. Bij Chiro Hadewijch is eerder deze week bij een lid van de kookploeg een besmetting vastgesteld. De ouders van de kinderen die op kamp waren, hebben kun kinderen onmiddellijk opgehaald. Elk kind en elke begeleider is nu sowieso 14 dagen in quarantaine. Een negatieve test geeft geen opheffing van quarantaine. Een tweede test na 9 dagen geeft pas een definitief resultaat.