Justitie Broodfokker met kennel in Temse veroordeeld

Een broodfokker uit Kasterlee die ook een hondenkwekerij in Temse uitbaatte, is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden en een boete van 12.000 euro. De man was via verschillende vennootschappen eigenaar van drie kennels. Waaronder dus ook één in de Steendonkstraat in Temse. Hij verkocht duizenden puppy’s, maar verwaarloosde de dieren waarmee hij kweekte. De honden zijn ondertussen ondergebracht in verschillende asielen. Dierenrechtenorganisatie GAIA was burgerlijke partij in de zaak en krijgt van de rechter een schadevergoeding van 2.500 euro.