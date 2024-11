Broers Van Rossem veroordeeld voor hof van assisen tot 8 en 10 jaar cel

In het hof van assisen in Gent hebben de broers van Rossem uit Aalst acht en tien jaar cel gekregen. Drie jaar geleden sloegen en schopten ze een vriend zo hard, dat hij twee weken later overleed. Maar omdat de jury vond dat het nooit hun bedoeling was om te doden, krijgen ze dus een lichtere straf. Een van de broers kan in pricipe nu al vervroegd vrijkomen, omdat hij al drie jaar in voorhechtenis zat. De andere moet eerst nog een behandeling volgen voor zijn drugsverslaving en agressie. Maar ook hij kan vrij snel vrijkomen onder voorwaarden.