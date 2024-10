Broer van slachtoffer steekpartij aan sporthal in Verrebroek: "Ze waren op zoek naar mij en vielen mijn moeder aan"

Na de steekpartij in Verrebroek gisteravond heeft de politie de verdachten kunnen aanhouden. Het gaat om één meerderjarige en drie minderjarigen. De meerderjarige man zal worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Oost-Vlaanderen. De dader die de messteken toebracht, is een minderjarige jongen van 15 jaar uit Lommel. Hij wordt voorgeleid voor de jeugdrechter in Limburg. De twee andere minderjarigen mogen beschikken. Het slachtoffer is intussen aan de betere hand. Wij spraken met David, de broer van het slachtoffer. Hij vertelt ons dat de jongeren eigenlijk naar hem op zoek waren. Ook zijn moeder is bijna aangevallen. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws.