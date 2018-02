Breuk in de waterleiding op de N9 in Oordegem, Bavegem en Smetlede

In het Havenhuis in Antwerpen is vanochtend het langverwachte Stroomplan voorgesteld. Het stroomplan is een hele reeks maatregelen om de drugshandel in en rond de haven van Antwerpen aan te pakken. Eén van de opvallendste maatregelen is de oprichting van een speciaal team met mensen van de federale én de lokale politie- en inspectiediensten. Op termijn zullen er 80 mensen in die taskforce zitten.