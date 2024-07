Derde provincialer FC Smetlede legt na aanhoudende problemen nu een kunstgrasveld aan

Op het voetbalterrein van FC Smetlede zijn ze dan weer volop bezig met de aanleg van een kunstgrasveld. Dat moet een einde maken aan de problemen met het terrein van de derdeprovincialer. Door het slechte weer was het voetbalveld eind vorig jaar één grote modderpoel geworden. Daardoor moest de club voortdurend uitwijken naar andere velden in omliggende gemeenten. Het veld is eigendom van de gemeente Lede, maar die had geen budget om een kunstgrasveld aan te leggen. Daarom sloot Smetlede een erfpachtovereenkomst voor een periode van dertig jaar, waardoor de club nu zelf kan investeren in een kunstgrasterrein. Een investering van een slordige 650.000 euro, maar eentje die broodnodig is volgens het bestuur. Als alles goed gaat, is het veld speelklaar tegen begin september.