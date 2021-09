Brand bij afvalverwerkend bedrijf in Lokeren

Het parket is een onderzoek gestart naar een mogelijk geval van "shaken baby" in Berlare. Begin deze week is daar een kindje van vijf maanden oud onwel aangetroffen in een bedje van een kinderdagverblijf. De baby moest naar het ziekenhuis. Volgens de arts was het kindje door elkaar geschud. Of dat in het kinderdagverblijf is gebeurd, is nog niet zeker. Dat moet het onderzoek dus uitklaren. De baby stelt het ondertussen wel goed en is weer thuis. Het agentschap Opgroeien, het vroegere Kind en Gezin, bevestigt dat er een onderzoek loopt, maar roept tegelijk op om de sereniteit te bewaren. Er is niemand opgepakt en de crèche is ook gewoon open. De uitbaters zijn zelf ook erg onder de indruk van de gebeurtenissen. Ze hebben alle vertrouwen in het onderzoek, zeggen ze. Voor de camera reageren doen ze liever niet. Ook het parket geeft geen verdere commentaar.