Bouw jeugd- en sportinfrastructuur in Zele officieel gestart

Nog in Zele is met de symbolische eerste spadesteek het officiële startschot gegeven voor de bouw van de nieuwe jeugd- en sportinfrastructuur. Na de voorbereidende werken volgt nu de fase van de grondfundering. De nieuwe infrastructuur zou over een goed jaar klaar moeten zijn. Het gebouw zal dan een dans- en bokszaal bevatten, en ook ropeskipping, judo en karate zijn voorzien in het plan. Er is ook een combihal die kan worden opgesplitst in twee zalen, en er komt, dankzij een subsidie van Sport Vlaanderen, ter waarde van bijna 1 miljoen euro, ook een indrukwekkende turnhal.