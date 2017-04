Politiek Bourgeois bestelt studie voor ''graaicultuur''

Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft een studie besteld die de vergoedingen in de bestuursraden van Vlaamse agentschappen moet onderzoeken. Bourgeois reageert zo op de kritiek van Groen-fractieleider Bjorn Rzoska uit Lokeren. Die had het gisteren in ons nieuws over de graaicultuur bij sommige agentschappen. Een onafhankelijk bureau gaat nu onderzoeken of dat klopt. Bourgeois wil ook ingrijpen als er effectief problemen zijn, en geeft toe dat er in sommige gevallen te weinig transparantie is. Rzoska reageert gematigd positief op het initiatief van Bourgeois.