Eindigen doen we met een wel heel speciale kerstroos in Herzele. Jef is 89 en een groot plantenliefhebber en -kenner. Normale kerstrozen zijn klein en gaan niet zo lang mee. MaarJef begon enkele jaren geleden te experimenteren, en gaf zijn kerstroos speciale voeding. Daardoor heeft hij nu een plant met wel 30 bloemen, terwijl een gewone kerstroos er amper 3 of 4 heeft.